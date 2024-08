Royal air Maroc relance la ligne directe Casablanca - Pékin

Royal air Maroc (RAM) a annoncé, lundi, le rétablissement de la route aérienne directe Casablanca - Pékin, dans le cadre du renforcement de son réseau international. Lancée en janvier 2020, cette liaison directe a été et suspendue quelques semaines plus tard à cause de la crise sanitaire. A partir du 20 janvier 2025, les vols s'effectueront raison de trois fréquences par semaine, indique la compagnie dans un communiqué.

Les vols au départ de Casablanca se feront les lundi, jeudi et samedi à 15h15 (heure locale) pour un atterrissage le lendemain à l’aéroport international de Pékin à 10h50 (heure locale), fait savoir la même source, ajoutant que les départs de Pékin seront effectués les mardi, vendredi et dimanche à 12h50 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 20h15 (heure locale). Par ailleurs, les vols seront opérés par des appareils de type Boeing 787-9 Dreamliner d’une capacité de 302 sièges, dont 26 en Classe Affaires.

Les billets sont disponibles à la vente sur le site internet de la compagnie nationale www.royalairmaroc.com, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.