Le Maroc et l’Algérie se disputent la 1ère vice-présidence de la Commission de l’UA

Le prochain sommet ordinaire de l’Union africaine, prévu en février 2025, verra une course entre le Maroc et l’Algérie pour remporter la première vice-présidence de la Commission de l’UA. Un poste qui devrait revenir à la région du nord du continent.

Les deux pays voisins ont déjà présenté, respectivement le 3 août et le 31 juillet, leurs candidatures auprès du représentant de la «RASD», Lamine Baali, qui exerce les fonctions de doyen du groupement régional, qui se chargera ensuite de les transmettre aux organes de l’UA, se félicitent des médias du Polisario. D’autres membres du groupement nord-africain, qui comptent aussi la Mauritanie, la Tunisie, l’Egypte, la Libye et la «RASD», pourraient s’inviter dans la course.

Pour rappel, le Maroc et l’Algérie avaient manifesté en 2023 leurs ambitions pour arracher la présidence tournante de l’organisation panafricaine pour l’année 2024. Les deux pays avaient fini par effectuer un pas en arrière et céder le poste honorifique au président de la Mauritanie, Ould El Ghazouani.

Le Kenya est assuré de remporter, en 2025, la présidence de la Commission de l’Union africaine.