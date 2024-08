Oualidia : Deux personnes arrêtées avec une cargaison de 3 tonnes de chira

En opération conjointe entre la Police judiciaire et la Direction générale de la surveillance du territoire, deux personnes ont été arrêtées vendredi 2 août 2024, près de Oualidia, lors d'une tentative de contrebande de plus de trois tonnes de chira, selon la DGSN.

Les personnes interpelées seraient deux frères, l’un a 38 ans et l’autre 43 ans. L'un d’eux a des antécédents judiciaires, il ferait partie d’un réseau criminel de contrebande de drogues à travers les routes maritimes internationales.

Cette opération a été menée dans le village de Dahahja Sahel, près de Oualidia, où les deux suspects ont été arrêtés en possession de 76 paquets de chira, d'un poids total de trois tonnes et 18 kilogrammes.

En outre, les autorités ont saisi une embarcation pneumatique, de carburant et d'équipements de navigation maritime.

Cette opération de police s'inscrit dans le cadre des efforts intensifs et continus déployés par les services de la Direction générale de la sécurité nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire pour lutter contre le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes.