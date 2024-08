JO 2024 - Athlétisme : Anass Essayi qualifié aux demi-finales du 1500 m

L'athlète marocain Anass Essayi s'est qualifié, vendredi 2 août 2024, pour les demi-finales du 1500 m lors des Jeux olympiques 2024 (JO 2024).



Le champion marocain a pris la 4ème place de la première série en réalisant un chrono de 3:36.44. La course a été remportée par le Britannique Josh Kerr (3:35.83) devant le Kenyan Brian Komen (3:36.31) et le Norvégien Narve Gilje Nordas (3:36.41).



Quant à le demi-finale, elle aura lieu le dimanche 4 août.



Plus tard dans la soirée, la Marocaine Assia Raziki fera son entrée en lice dans l'épreuve du 800 m.