Le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr ouvre ses portes le 1er octobre 2024

Le groupe hôtelier Four Seasons Hotels and Resorts ouvrira les portes du Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr le 1er octobre 2024. Ayant servi au 18ème siècle comme le palais d’été du Sultan Moulay Slimane, la propriété a ensuite été transformée en hôpital militaire, et désormais en hôtel.

Situé à quelques minutes de la Kasbah des Oudayas, de la Médina et des principales adresses d’affaires de la capitale, l’emplacement de l’hôtel est stratégique. Le site de cinq hectares en bord de mer comprend onze bâtiments au total (cinq neufs et six historiques). «Nous sommes ravis de voir l’ouverture prochaine du Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr», a déclaré S.E. Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, Président de Modon Holding, propriétaire partenaire basé aux Émirats Arabes Unis.

Le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr propose un large éventail d’options d’hébergement, dont 200 chambres et suites, la majorité avec balcon ou terrasse et vue sur l’océan. La pièce maîtresse des suites de signature est le Riad du Sultan, niché dans la résidence historique du sultan construite en 1792. Répartie sur deux étages, elle contient trois chambres et s'étend sur près de 1000 m2.

En outre, l’hôtel offre un centre d’évènements avec une salle de bal junior, sept salles de réunion et d’une terrasse en plein air avec vue sur l’Océan atlantique.