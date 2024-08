JO 2024 : La skateuse marocaine Aya Asaqas fait ses débuts olympiques avec un style unique

La skateuse marocaine Aya Asaqas entre dans l'histoire des Jeux olympiques 2024, organisés à Paris, en devenant la première femme africaine et arabe à se qualifier pour l'événement. Pour célébrer cette étape, la Fédération royale marocaine des sports urbains et des sports similaires s'est associée à la créatrice de mode Samira Haddouchi pour créer des planches à roulettes uniques ornées de motifs marocains traditionnels.

Cette collaboration est exposée du 27 juillet au 12 août à La Villette, dans le cadre d'un événement organisé par la Fédération française des sports urbains.

La qualification d'Aya Asaqas témoigne des efforts de la fédération marocaine et constitue une source d'inspiration pour les jeunes, peut-on lire dans un communiqué de l'organisme sportif. Âgée de 21 ans, Aya Asaqas a déjà fait parler d'elle en participant à des compétitions aux Émirats arabes unis, en Chine et en Hongrie.

«Nous croyons fermement au potentiel de nos jeunes athlètes et nous nous efforçons de leur offrir les meilleures conditions pour exceller. Nous continuerons à soutenir cette discipline et à renforcer notre infrastructure pour permettre à d'autres talents de briller sur la scène internationale. Notre ambition est de renforcer la position du Maroc dans les compétitions internationales pour les prochaines étapes, en assurant une présence forte et continue dans le monde des sports urbains», a déclaré le président de la Fédération.

«Voir Aya performer avec mes créations sera une expérience incroyable. C'est une fierté immense de contribuer à cette aventure olympique et de montrer au monde la richesse de notre culture. Collaborer avec la Fédération Royale Marocaine des Sports Urbains et Sports Similaires a été essentiel pour promouvoir notre art et soutenir nos athlètes sur la scène internationale», a ajouté Samira Haddouchi.

Haddouchi est connue pour son mélange de styles traditionnels et modernes. Née à Tanger, elle a étudié à l'École de la Chambre syndicale de la couture parisienne et à l'École Internationale de mode, arts et design au collège LaSalle. Ses créations ont reçu un accueil international et ont été présentées lors de grandes semaines de la mode dans le monde entier. Ses créations ont été portées par des stars telles que Whitney Houston et Majda Roumi.