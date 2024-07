Maroc : La FMEJ salue la grâce royale bénéficiant aux journalistes et aux activistes

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a salué la grâce royale bénéficiant aux journalistes et activistes, dont Taoufik Bouachrine, Soulaimane Raïssouni et Omar Radi, à l’occasion du 25e anniversaire de la Fête du trône. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’instance professionnelle a souligné, ce mardi, que cette «sage décision» illustrait «le haut sens d’humanisme» du roi Mohammed VI, «sa réactivité aux aspirations et aux appels des forces démocratiques et des instances professionnelles et de droits de l’Homme», ainsi que «son grand souci de consolider et de renforcer l’élan démocratique général du pays».

Par la même occasion, la FMEJ a félicité les journalistes remis en liberté ainsi que «l’ensemble des personnes qui ont bénéficié de la grâce royale», leurs familles et leurs proches. Dans son communiqué, la Fédération réitère par ailleurs son «engagement sérieux» dans le développement de la presse nationale, outre «le renforcement de l’espace des libertés» et des droits humains, ainsi que «la consolidation des acquis professionnels» et démocratiques sous la conduite royale.

Annoncé la veille, la grâce royale a été accordée à 2 476 personnes. Outre les trois journalistes, figurent Reda Taoujni, Youssef El Hirech, Imad Stitou, Afaf Bernani, Hicham Mansouri, Abdessamad Ait Aicha et Saida El Alami, entre autres.