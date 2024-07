Après la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France, l’Algérie retire son ambassadeur

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron / DR.

L’Algérie a annoncé, ce mardi, le retrait de son ambassadeur en France «avec effet immédiat», après que Paris a officialisé sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Dans un communiqué relayé par les médias du voisin de l’Est, la diplomatie algérienne a fait savoir que sa représentation diplomatique dans l’Hexagone était désormais «du ressort d’un chargé d’affaires, suite à la reconnaissance par la France du plan d’autonomie marocain comme ‘seule base’ de règlement du conflit du Sahara occidental».

Dans leur annonce, les Affaires étrangères d’Abdelmadjid Tebboune donnent suite à la colère anticipée d’Alger, depuis plusieurs jours, avant même que Paris ne rende sa position officielle. Dans ce sens, la diplomatie algérienne a avancé que le gouvernement français avait «fini par donner sa caution franche et catégorique» à un prétendu «fait colonial» en porte-à-faux avec «la légalité internationale».

Plus tôt ce mardi 30 juillet, le cabinet royal au Maroc a informé que le président français Emmanuel Macron avait adressé un message au roi Mohammed VI, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara, au-delà du soutien traditionnel de Paris au plan d’autonomie proposé par Rabat.

Ce message, qui coïncide avec la commémoration du 25e anniversaire de la Fête du trône, assure «l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume». Dans ce sens, Paris «entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international», donnant une nouvelle dynamique dans l’action diplomatique française.

«Aujourd’hui, un consensus international de plus en plus large se dégage», note Emmanuel Macron, précisant que «la France y prend toute sa part dans l’ensemble des enceintes concernées», notamment à travers le soutien de son pays aux efforts du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel.