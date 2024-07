Marhaba 2024 : +9,3 % de passagers et +11,7% de véhicules, vers un record historique ?

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a dirigé une réunion de suivi et de coordination pour l'opération Marhaba 2024 au siège de la Direction générale de la protection civile et des urgences. L'entrevue s'est notamment faite en présence de la sous-secrétaire de l'Intérieur espagnole, Susana Crisóstomo, et de la directrice générale de la protection civile et des urgences, Virginia Barcones, ainsi que les responsables des ports de départ, en visioconférence.

L'échange a eu pour but d’évaluer les dispositifs en place et de préparer les journées de forte affluence attendues entre le 1er et le 4 août, relate le ministère de l'Intérieur espagnol.

Depuis le début du transit, qui s'est déroulé du 13 juin au 27 juillet, 1 179 325 passagers et 291 673 véhicules ont traversé le Détroit. Cela représente une nette augmentation de 9,3% et de 11,7% respectivement par rapport à l'année précédente. Ces chiffres, qualifiés de «record» par le ministre espagnol, laissent présager une «opération historique», d'après ses prévisions, avec le plus grand nombre d'embarques en 35 ans d'existence.

Fernando Grande-Marlaska a salué la planification rigoureuse de la Direction générale de la protection civile et des urgences, qui a anticipé cette hausse de fréquentation et renforcé les effectifs, désormais composés de plus de 27 000 personnes, incluant policiers, gardes civils, protection civile et Croix-Rouge. «L'augmentation notable des passagers et des véhicules n'a pas compliqué l'opération, qui se déroule normalement et sans incidents majeurs», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le ministre a également veuillé à rappeler la coopération exemplaire entre l’Espagne et le Maroc, rendue possible grâce à des réunions techniques préparatoires aboutissant à la commission mixte hispano-marocaine qui s'est déroulée le 20 mai dernier à Tanger.

À quelques jours des pics d’affluence, le ministre a assuré que «tous les moyens sont prêts pour une réponse aussi efficace qu'elle l'a été jusqu'à ce jour». Les ports d’Algésiras, d’Almería et de Tarifa se préparent à accueillir la majeure partie du trafic.