Mercato : Noussair Mazraoui signe avec Manchester United pour six ans

Un contrat de six ans serait conclu entre Noussair Mazraoui et le Manchester United. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’accord garderait l’international marocain de 26 ans au Old Trafford pendant six ans, expirant en 2030.

Mazraoui a longuement hésité entre les propositions de West Ham, du Ajax Amsterdam et de Manchester United. Il a fini par se retrouver dans l’équipe qui l’intéressait le plus. Selon de premières informations obtenues par Foot Mercato, Manchester United a avancé sur le départ d’Aaron Wan-Bissaka pour accélérer le recrutement du défenseur marocain.

?? Understand the agreement reached between Man United and Noussair Mazraoui is on five year deal valid until June 2029.



It also includes an option for further year, 2030. Same as Joshua Zirkzee and Leny Yoro.



Mazraoui, waiting for United… as they’ve to sell Wan-Bissaka. pic.twitter.com/OxRzjcdxJV