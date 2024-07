Tanger : Saisie de 1 698 flacons de gaz hilarant, huit individus interpellés

La police judiciaire à Tanger a procédé, samedi 27 juillet, à l'interpellation de deux individus soupçonnés de détenir et de distribuer de l’oxyde nitreux, communément appelé gaz hilarant. L'opération a permis la saisie de 594 flacons de ce produit, initialement destiné à des usages médicaux, mais de plus en plus détourné pour ses effets euphorisants, particulièrement auprès des adolescents, rapporte Al Akhbar.

Dans un contexte de prolifération inquiétante du gaz dans plusieurs quartiers de Tanger, une intervention simultanée dans le quartier Al Aouama a conduit à l’arrestation de six autres personnes et à la confiscation de 1 104 bouteilles d’oxyde nitreux. Les investigations ont également révélé l’utilisation de ce gaz dans certains cafés à chicha, où des ballons utilisés pour son inhalation ont été saisis.

La consommation de l’oxyde nitreux, bien que dangereuse et cause de nombreux cas d’évanouissements et de crises cardiaques, semble se répandre notamment sur les plages et dans des lieux isolés.