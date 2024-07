JO 2024 : La FIFA rejette la requête de l’Argentine sur le match avec le Maroc

La Fédération internationale de football association (FIFA) a rejeté la demande de l’Association argentine (AFA) pour les incidents du match opposant les Albiceleste au Maroc, comptant pour la première journée du groupe B au Jeux olympiques de Paris (JO 2024). Président de l’instance, Claudio Tapia a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il exigerait les «fondements» de la décision.

«La commission disciplinaire de la FIFA a rejeté la réclamation concernant les événements survenus lors du match contre le Maroc (…) Pour faire valoir nos droits, nous demanderons les raisons de la décision et nous évaluerons le [recours] aux instances pertinentes», a fait savoir Claudio Tapia, repris par les médias de son pays.

La Comisión Disciplinaria de FIFA rechazó la protesta presentada relativa a los sucesos ocurridos en el partido contra Marruecos. En defensa de nuestros derechos, desde la AFA pediremos los fundamentos de la decisión y evaluaremos las instancias recursivas pertinentes. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 27, 2024

La polémique est née de l’égalisation de l’Argentine face au Maroc, à la quinzième minute de temps additionnel. Après que des supporters marocains ont investi la pelouse, le match a été suspendu, notamment au vu des jets de bouteilles observés. Après vérifications à la VAR, le but égalisateur de Cristian Medina a finalement été refusé pour hors-jeu, tandis que les joueurs ont dû retourner sur le terrain pour jouer les quelques minutes restantes.

Soutenue par le Comité olympique argentin, l’AFA a alors saisi la FIFA en questionnant l’aspect sportif et l’annulation du second but après un match suspendu, en plus d’exiger que la sécurité des footballeurs soit garantie.