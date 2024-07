La Coupe du trône de golf se clôture par une célébration de trois générations de sportifs

A l’initiative de la Fédération royale marocaine de golf (FRMG), la 19e la Coupe du trône s’est tenue du 22 au 27 juillet 2024 à Rabat, Royal Golf Dar Es Salam. Dans cette édition spéciale, la participation de juniors, de joueurs élite et de seniors a été l’occasion de «célébrer le talent et l’esprit sportif qui animent le golf marocain», au bout d’une semaine de compétitions rassemblant plus de 300 participants de 18 clubs nationaux.

La finale de la série classic a été marquée par une confrontation entre le Royal Golf Dar Es Salam et le Royal Golf Anfa Mohammedia. Après cinq ans sans victoire, le club de la capitale a reconquis le titre. Oued Fès Golf, demi-finaliste pour la première fois, a été «l’une des grandes révélations de cette édition en se classant à la quatrième place après le Royal Country Club de Tanger, qui termine troisième», fait savoir un communiqué.

Chez les juniors, la finale a connu la victoire du Royal Golf Dar Es Salam sur le Golf de l’Océan, illustrant «le potentiel prometteur de la nouvelle génération de golfeurs». En effet, «ces deux clubs ont offert un spectacle de qualité, soulignant les efforts conjoints de la FRMG» dans la «détection des jeunes talents et le développement des écoles de golf», indiquent les organisateur. Le podium de la catégorie est clôturé avec le Royal Golf Anfa Mohammedia.

Chez les seniors, la finale de haut niveau a vu le Royal Golf Anfa Mohammedia l’emporter à l’issue d’un play-off face au Royal Golf Dar Es Salam. La troisième place revient au Tony Jacklin de Casablanca. Dans ce sens, la FRMG à féliciter l’ensemble des participants, «non seulement pour leurs performances sportives, mais aussi pour l’exemplarité de leur comportement tout au long de la compétition».

Dans ce sens, les organisateur indiquent que cette édition a été «un succès grâce à l’esprit sportif, l’engagement, l’éthique sans faille et le respect profond de l’étiquette du golf par les équipes participantes».