JO 2024 : Réaction de la direction de la sécurité de Paris suite à la rencontre Maroc - Argentine

Suite aux perturbations des supporters marocains, à la fin du match du tournoi olympique de football entre le Maroc et l'Argentine (2-1), disputé mercredi à Saint-Étienne, la direction de la sécurité de Paris 2024 a réagi. Dès le lendemain, une réunion a été organisée par les autoritiés afin d'examiner les évènements et envisager des mesures correctives pour les prochains matchs de la sélection olympique marocaine.

Thomas Collomb, directeur adjoint de la sécurité du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), a reconnu les problèmes survenus et compte «en tirer les leçons (...) C'est un événement qui ne devrait pas survenir». Il a également précisé que la gestion des flux, notamment lors des premiers événements au Parc des Princes et au Stade de France, a révélé certaines limites des organisations et des sociétés de sécurité privée. Toutefois, la gestion des entrées-sorties et de l'intérieur du stade devraient s'améliorer.

Effectivement, Bruno Le Ray, directeur de la sécurité de Paris 2024, a indiqué que le dispositif de sécurité avait été renforcé avec «15 000 agents mobilisés». Mercredi soir, «les forces de sécurité» ont été déployées dans les «coursives du stade (...) et une bulle de sécurité a été mise en place» pour protéger les athlètes. Toutefois, l'absence de barrière entre les tribunes a exacerbé les difficultés.

La direction de la sécurité prévoit plusieurs pics dans le niveau de sécurité privée pendant les Jeux, avec une première date prévue pour ce samedi. Les autorités assurent que des ajustements seront faits pour garantir la sécurité et le bon déroulement des événements futurs.