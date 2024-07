Football : La FRMF déclare les postes de Saïd Naciri et de Mohamed Boudrika vacants

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a déclaré comme vacants les postes de Saïd Naciri et de Mohamed Boudrika, respectivement ex-président du Wydad de Casablanca et président du Raja, en raison de leur absence de plus de deux réunions du Comité directeur de l’instance. Ce dernier s’est en effet réuni, jeudi 25 juillet 2024 sous la présidence de Fouzi Lekjaa, constatant ainsi la vacance des deux responsables, selon l’article 27 des dispositions des statuts de la FRMF relatifs aux membres dudit comité.

Depuis décembre 2023, Saïd Naciri est en détention dans le cadre de l’affaire «Escobar du Sahara», pour son implication présumée dans des faits de trafic international de drogue. Avec l’annonce de l’ouverture du procès, en mai dernier, celui qui a été également élu à la tête de la commune des arrondissements de Sidi Belyout à Casablanca sous les couleurs du PAM a fait l’objet d’une procédure du ministère de l’Intérieur pour désigner son successeur au sein du conseil préfectoral de la ville.

Visé par un mandat d’arrêt international émis par le Maroc et interpellé la semaine dernière en Allemagne pour faux et usage de faux, Mohamed Boudrika a quant à lui été destitué de son poste de président du conseil d’arrondissement de Mers Sultan. La mesure a fait suite à un ordre du tribunal administratif de Casablanca, après saisine du gouverneur de la préfecture, vu la longue absence constatée dans l’exercice des fonctions de l’élu, alors sous les couleurs du RNI.

Lors de la même réunion du comité directeur de la FRMF, les deux vice-présidents de l’instance ont par ailleurs été chargés d’examiner les dossiers de trois membres faisant l’objet de suspension par les organes juridictionnels. Il s’agit de Rachid El Battah, de Jamal Senoussi et d’Ismail Jamaï.