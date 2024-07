Maroc : GNV choisit Nador pour inaugurer son deuxième bureau

La compagnie italienne de ferries Grandi Navi Veloci (GNV) a inauguré, cette semaine, son nouveau siège à Nador. La cérémonie à cette occasion a connu la présence de plusieurs représentants institutionnels et des autorités locales, ainsi que Mohammed Kabbaj, directeur général de Mediterranean Shipping Company (MSC) et partenaire de GNV chargé de la région Maroc.

«Après un important travail de réaménagement et de rénovation d'un bâtiment historique stratégiquement situé à l'entrée du port, GNV ouvre officiellement au public son deuxième bureau au Maroc, après celui de Tanger. La nouvelle structure permet à l'entreprise d'accueillir ses passagers et ses clients dans un environnement plus spacieux, moderne et fonctionnel», a déclaré GNV, cité par le média italien Shipping Italy.

En effet, le Maroc représente le premier marché international de GNV, avec plus de 450 000 passagers en 2023. En 2024, le transporteur se donne comme objectif d'améliorer ce résultat. La présence renforcée dans le royaume pourra aider dans ce sens. Lors d’une rencontre de presse à Tanger, en juin dernier, Mohamed Kabbaj a affirmé à Yabiladi que ce projet avait été mûrement réfléchi avec ses partenaires.

«Une grande partie de nos voyageurs habite dans la région de l’Oriental et ses environs. Avant, ils devaient aller jusqu’à Tanger pour repartir. Le volume de ces passagers étant très important, cela nous a poussé, en concertation avec eux directement, à lancer cette ligne [avec Nador, ndlr] et à mettre les navires à leur disposition, mais aussi les espaces d’accueil, notre agence sur place, avec les standards les plus hauts qui existent dans le secteur à travers le monde», nous a déclaré le responsable.