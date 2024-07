B7arblaplastic 2024 : La Fondation Mohammed VI jette l’ancre à la plage Madame Choual

Organisée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, la cinquième édition de l’Opération B7ar Bla Plastic vise à sensibiliser les enfants aux dangers de la pollution plastique dans les plages, ainsi qu’à l’importance de la préservation de la biodiversité marine.

Dans ce processus, les initiateurs s’appuient également sur les communautés de jeunes des colonies de vacances et les scouts, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, ainsi que de la Fédération nationale du scoutisme marocain.

En tout, cette initiative se déploie sur 109 plages, dont 27 sont labellisées pavillon bleu, ainsi que quatre ports de plaisance et un lac naturel. Ce jeudi 25 juillet, les bénévoles associatifs en partenariat avec la Fondation se sont donnés rendez-vous à la plage Madame Choual de Casablanca.

© Mouna Moustati - Yabiladi

Des ateliers aussi divertissants que sensibilisants

Durant la plongée sous-marine matinale, effectuée par des plongeurs professionnels dans cette plage, plusieurs sacs de déchets en plastique ont été extraits des fonds marins. Ils ont ensuite été collectés et montrés aux enfants, pour mieux leur illustrer l’impact de cette substance sur l’environnement marin.

Dans ce sens, plusieurs ateliers encadrés par les associations ont profité aux enfants provenant de différents centres de colonies de vacances : recyclage des filets de pêche et du plastique, sensibilisation aux effets néfastes des micro-plastiques, élevage de créatures aquatiques, la vue sous microscope d’organismes vivants provenant du milieu marins, ateliers de plongée…

© Mouna Moustati - Yabiladi

Ismail Benomar, président de l’Association des Amis de la mer, de chasse sous-marine et de protection de l’environnement, a expliqué à Yabiladi le rôle de son organisme dans l’opération #b7arblaplastic2024. «Notre association fait des activités pour la sensibilisation environnementale et des entraînements de plongée sous-marine, pour montrer aux enfants et aux jeunes l’importance de ce sport», nous a-t-il déclaré sur place.

Plusieurs autres activités ont eu lieu, comme la poterie, le recyclage du plastique et même des séances ludiques de sensibilisation. Nizar, 13 ans et jeune scout provenant de Ain Harrouda, nous en a parlé : «Ce matin, j’ai fait l’atelier de dessin, le jeu de la pyramide de la biodiversité et l’atelier recyclage des filets. L’activité que j’ai aimé le plus est celle du dessin. Celle dont j’ai appris le plus sur l’environnement marin est le jeu de la pyramide.»

© Mouna Moustati - Yabiladi

Sensibiliser avec un impact environnemental positif

Sami El Iklil, responsable des programmes du pôle Littoral et océan à la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, nous a expliqué quant à lui que «l’opération B7ar Bla Plastic vient en appui à l’opération Plages Propres, lancée par la fondation il y a plus de 20 ans».

«C’est une action et une opération initiée en collaboration avec des associations et coopératives locales autour de problématiques liées aux océans, notamment la pollution plastique, la protection de la biodiversité. C’est également une opportunité pour faire connaître d’avantage les différents services fournis par l’océan tel que le tourisme balnéaire, la plongée sous-marine.» Sami El Iklil, Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement

© Mouna Moustati - Yabiladi

Dans cette dynamique qui mobilise les petits et les grands, les quatre piliers de l’opération restent : sensibiliser 2 millions de jeunes, mener 40 000 actions de sensibilisation, réduire de 10 tonnes les déchets plastiques sur chaque plage, et recycler tous les déchets plastiques collectés.

L’édition 2024 ajoute un cinquième défi : le Blue Partners Network (BPN). Celui-ci a vocation à soutenir l’économie bleue et promouvoir les Blue Jobs à travers des coopératives locales.