Canicule : Le ministère de la Santé enquête sur les 21 décès à Beni Mellal

Au 24 juillet 2024, le centre hospitalier régional de Beni Mellal a enregistré 21 décès, dont 4 hors les murs de l’établissement et 17 au sein de l’institution. La plupart des morts concernent des patients souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées, les températures élevées de la saison estivale ayant détérioré leur état de santé. Dans un communiqué, la direction régionale de la Santé et de la protection sociale à Béni Mellal-Khénifra a fait savoir qu’une enquête avait été ouverte pour élucider les circonstances de ces drames.

La communication du département fait suite à la diffusion d’informations par des médias, faisant état de morts subites enregistrées aux urgences de l’hôpital régional. Dans ce sens, les services sanitaires appellent à la prudence et conseillent de s’éloigner de l’exposition au soleil, surtout aux heures de zénith. En effet, ces décès sont comptés alors que plusieurs régions du Maroc connaissent une canicule sur plusieurs jours, avec des températures atteignant 48°C dans certaines provinces.

Dans ce sens, il est également recommandé de prendre attache avec les services de santé, en cas de besoin. Enfin, la direction régionale a indiqué rester à la disposition de tous les médias locaux, afin de fournir les informations nécessaires à ce sujet.