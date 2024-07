Maroc – Pays-Bas : Nasser Bourita s’entretient par téléphone avec son nouvel homologue

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec le nouveau ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Caspar Veldkamp. L’échange a porté sur le renforcement de la dynamique que connaît la relation bilatérale, ainsi que sur des questions régionales, liées notamment à l’Union européenne et aux régions du Sahel, de la Méditerranée et du Moyen-Orient.

Le chef de la diplomatie néerlandaise a souligné, à cette occasion, que son pays attachait une grande importance à un partenariat stratégique avec le Maroc, allant du commerce aux migrations.