JO 2024 : Achraf Hakimi victime d'attaques racistes après le match Maroc - Argentine

Lors du premier match des Jeux olympiques (JO 2024), ce mercredi, l'équipe marocaine a affronté l'Argentine dans une rencontre qui promettait un beau match, notamment avec la présence de stars comme Achraf Hakimi, Julian Alvarez et Nicolas Otamendi. Dans une fin de match tumultueuse, marquée par une interruption de deux heures et un but annulé par le VAR, les Marocains ont finalement triomphé avec un score de 2-1.

La victoire des Lions de l'Atlas a suscité une vive colère parmi les supporters argentins, qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Achraf Hakimi, le capitaine marocain, a été la cible de nombreux commentaires racistes sur son compte Instagram, comme ce fut le cas pour Wesleyt Fofana, le défenseur du Paris-Saint-Germain (PSG). Cette nouvelle polémique révèle une fois de plus le problème persistant du racisme dans le sport.