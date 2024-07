Melilla : Un fugitif marocain arrêté pour trafic de drogue

Lors d'une opération menée vendredi dernier par le Groupe opérationnel des frontières (GOF) à l'aéroport de Melilla, la police espagnole a procédé à l'arrestation d'un ressortissant marocain de 29 ans, recherché pour trafic de drogue. Le suspect se rendait à Bruxelles (Belgique), via l'aéroport de Madrid, informe Melilla Hoy. Depuis le 25 septembre 2023, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et d'une demande d'extradition via Interpol, à la demande des autorités marocaines, en lien avec des activités de trafic de subtances illicites dans la région de Nador.

Au cours du mois de juillet, seize autres personnes ont été arrêtées par la préfecture supérieure de police de Melilla pour des réclamations judiciaires, dont quinze hommes et une femme, a indiqué la porte-parole de la préfecture supérieure de police de Melilla.

Parmi ces arrestations, deux citoyens néerlandais ont été appréhendés dimanche dernier au poste frontalier de Beni Ensar. L'un d'eux était recherché par un tribunal pénal de Malaga, tandis que l'autre faisait face à une interdiction de sortie émise par un tribunal d'instruction de Tarragone, entraînant la confiscation de son passeport marocain.

En outre, mercredi dernier, le 17 juillet, les agents du GOF ont arrêté un citoyen algérien au port de Melilla, en provenance de Malaga, sur la base d'une réclamation judiciaire émise par un tribunal d'instruction de Malaga.