Mercato : Fatima Zahra Tagnaout rejoint le FC Séville pour deux saisons

L’ailière gauche marocaine Fatima Zahra Tagnaout évolue désormais sous les couleurs de l’équipe féminine du FC Séville pour deux saisons, à la suite de son transfert depuis l’AS FAR, dans le cadre du mercato estival en cours. La Lionne de l’Atlas a évolué avec la formation de la capitale depuis l’âge de 15 ans, remportant huit titres de championnat national et sept de Coupe du trône. Avec la sélection du Maroc, elle a décroché le titre du tournoi UNAF en 2020.

Sous les couleurs de la sélection féminine avec laquelle elle a joué 48 matchs, celle également appelée Fatima Tagnaout a terminé finaliste de la Coupe Aisha Buhari (2021) et de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022). A l’issue du tournoi continental, le Onze national s’est qualifié au Mondial 2023 d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Cette grand-messe footballistique aura été marquante, faisant des Lionnes de l’Atlas la première nation arabe à participer à une Coupe du monde féminine.

En club comme en sélection, l’ailière de 25 ans a un rôle pivot, ce qui lui a valu la reconnaissance continentale de meilleure joueuse interclubs, lors des CAF Awards 2023. Avec son transfert, Fatima Tagnaout devient la première footballeuse marocaine de l’histoire à porter le maillot de la première équipe féminine de Séville.