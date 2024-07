Marrakech : 4 plaintes contre Sam Peyton pour menaces et insultes envers deux adolescentes

L'influenceuse française Sam Peyton, de son vrai nom Samantha Jacquelinet, est impliquée dans une affaire de menaces et d'insultes envers deux adolescentes. Survenue vendredi soir, la scène s’est produite dans un hôtel à Marrakech.

Les deux jeunes filles de 12 ans, en pleine conversation, ont été brusquement interrompues par Samantha Jacquelinet, qui a débarqué très en colère. L'influenceuse leur a arraché un téléphone des mains, a fouillé son contenu, et a commencé à proférer des insultes et des menaces, enregistrant et publiant ces moments sur ses réseaux sociaux sans leur consentement.

?? L’influenceuse «SAMPAYTON» au cœur d’une polémique actuellement au Maroc ?? elle embrouille et menace 2 adolescentes dans un hôtel «écoute moi bien la prochaine fois je te vois si je te tape pas ma mère c’est une p*te ta compris ou pas» #Sampayton pic.twitter.com/8X3qWcDKpn — EOW (@EOW44) July 20, 2024

Une des adolescentes a relaté les insultes reçues, précisant que l'instagrameuse l’«insultait de tous les noms», allant même jusqu'à «insulter» ses parents.

L'intervention de la mère de l'une des victimes, qui a prévenu les autorités, a conduit à la fuite de la jeune femme. En réponse aux accusations, l'influenceuse a affirmé aux policiers qu'elle avait été droguée et agressée la veille, ce qui aurait influé sur son comportement.

Après l'incident, Samantha Jacquelinet a pris la parole sur ses réseaux sociaux, insistant sur le fait que les adolescentes étaient «tombées au mauvais endroit, au mauvais moment», avant d’ajouter que «c’était un trop plein ».

«Je n’ai pas menacé des gamines de 12 ans comme vous le pensez, je ne fais pas de choses comme ça. Je ne les ai pas touchées, je ne les ai pas tapées. La maman, elle, m’a tiré les cheveux en arrière donc si elle veut aller au bout de ses plaintes, ressortez les vidéos. Moi je ne les ai pas tapées. Les seuls moments où j’ai touché des gens c’était pour m’enfuir.» Sam Peyton

Les mères des adolescentes ont effectivement déposé quatre plaintes au Maroc et envisagent également de poursuivre Samantha Peyton en France. L'affaire a engendré une forte indignation parmi le public, alimentée par les témoignages et les vidéos diffusés sur les réseaux sociaux.