Abdelilah Benkirane dénonce la visite de jeunes Marocains en Israël

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a dénoncé récemment la visite d’un groupe de jeunes Marocains en Israël. Lors d’un discours d’ouverture de la réunion du secrétariat général de la formation, samedi 20 juillet 2024 à Rabat, il a souligné que l’initiative des concernés «n’est pas permise par la loi, même d’un point de vue politique, quels que soient les calculs ; cela ne correspond pas à l’intérêt national». «Ce qui se passe ne plaît pas non plus aux Marocains et d’un point de vue politique, cela n’a aucun intérêt», a encore estimé le chef du parti islamiste.

La semaine dernière, une pétition a recueilli plus de 1 500 signatures contre la visite d’étudiants de l’Université Al Akhawayn (AUI) en Israël. Ces derniers ont pris part à un événement dit d’«activisme» à Tel Aviv, où ils ont adopté une position contraire à «toutes les valeurs enseignées ici à l’AUI», peut-on lire dans la pétition. Selon les signataires, les concernés «doivent être tenus responsables d’avoir terni la réputation, non seulement des membres de l’AUI, mais aussi de tous les Marocains».