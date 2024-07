Espagne : Le Pavillon du Maroc de l’Expo 29 à Séville objet de vol

Considéré comme l’un des bâtiments emblématiques construits pour l’Expo 1929 à Séville, le Pavillon marocain a fait l’objet de pillages et d’endommagements ayant causé de nombreux dégâts, ces derniers jours, rapporte la presse espagnole. La police a identifié deux suspects, qui auraient agi en profitant des failles de sécurité autour du site. L’accès principal a ainsi été forcé et des câbles électriques ont disparu.

Citées par ABC, des sources ont expliqué que la zone endommagée était une annexe du bâtiment qui n’avait «aucune valeur patrimoniale». L’espace principal du pavillon, avec un plafond à caissons et de précieux plâtres, n’a pas subi de dommages importants. Les mêmes sources ont assuré avoir «pris des mesures pour que la propriété dispose désormais d’une sécurité privée».

ABC rappelle que jusqu’en mars dernier, l’édifice a été le siège de la délégation des Parcs et Jardins. Il y a un an et demi, la mairie a cédé la bâtisse à l’Université Pablo de Olavide pour développer un centre social, culturel et académique à vocation internationale. Cependant, le bâtiment est resté inoccupé.

Comme plusieurs bâtiments, le Pavillon du Maroc a été érigé pour l’Exposition ibéro-américaine, tenue à Séville du 9 mai 1929 au 21 juin 1930. L’événement a été organisé pour renforcer les liens entre l’Espagne, l’Amérique latine, les Etats-Unis, le Portugal et le Brésil.