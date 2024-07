Marhaba 2024 : Africa Morocco Link lance une nouvelle ligne et s'allie avec Stela Line

Dans le cadre de l’opération Marhaba 2024, la compagnie de transport maritime par ferry Africa Morocco Link (AML) a renforcé son dispositif, en lançant une nouvelle ligne avec une offre diversifiée et adaptée aux besoins des voyageurs. Son objectif est de répondre aux attentes des familles marocaines pour leur retour au pays, ainsi qu’aux besoins des résidents qui voyagent en Europe.

Ainsi, AML a mobilisé des moyens conséquents pour opérer les lignes maritimes Tanger Med-Algesiras et Tanger Ville-Tarifa, avec une capacité journalière de plus de 30 000 passagers et 7 000 véhicules par jour. Dans ce sens, la compagnie opère cet été la nouvelle ligne Tanger-Tarifa avec deux bateaux : le Morocco Express 1 et le Maria Dolores, d’une capacité de 650 passagers et 70 véhicules chacun.

Concernant la ligne Tanger Med-Algesiras, quatre navires, trois conventionnels et un fast ferry opèrent avec des capacités allant de 750 à 1 200 passagers et de 200 à 400 véhicules par bateau, assurant ainsi 26 départs quotidiens.

En outre, AML s'est alliée à la compagnie maritime suédoise Stela Line. Ce partenariat permet à AML de jouer un rôle de premier plan dans la constitution d’une flotte maritime nationale compétitive et ainsi devenir le premier acteur régional du transport maritime de personnes et de marchandises.