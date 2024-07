Défense : Une délégation des FAR reçue par le chef des armées de l’Ethiopie

Une délégation des Forces armées royales (FAR), conduite par le général de division Aziz Idrissi, s’est rendue en Ethiopie, rapportent des médias locaux. A Addis-Abeba, la mission a été reçue par le chef de l’armée éthiopienne, le maréchal Berhanu Jula. Les entretiens ont porté sur les moyens «visant à relancer les relations de longue date entre les deux pays et explorer les opportunités d'une collaboration plus étroite sur les questions de paix et de sécurité».

Le maréchal Berhanu Jula a mis l’accent «sur les liens historiques entre l'Éthiopie et le Maroc, temporairement suspendus pour diverses raisons», indiquent les mêmes sources. Pour sa part, le général Idrissi a souligné l'importance de la coopération militaire avec l'armée éthiopienne.

Les relations entre les deux pays ont traversé une zone de turbulence, suite à la reconnaissance de la «RASD», en 1979, par le colonel Mengistu Haile Mariam. Malgré sa fuite vers le Zimbabwe en 1991 et l’accession au pouvoir de Meles Zinawi, il n'y a pas eu de reprise entre Rabat et Addis-Abeba. Ce n’est qu’après la mort du Premier ministre Zinawi (20 août 2012) que les deux capitales ont initié une lente phase d’ouverture.

En mai 2015, l’ancien Premier ministre, Haile Mariam Dessalegn dépêchait ses ministres des Affaires étrangères et des Finances au Maroc. De son côté, le roi Mohammed VI s’est rendu en janvier 2017 en Ethiopie, seulement quelques jours avant le retour du Maroc au sein de l’UA. En septembre 2021, le gouvernement éthiopien et l’OCP scellaient un accord pour la construction d’une usine d’engrais. Un projet d'un montant de 2,4 milliards de dollars dont les discussions ont commencé en 2016.

Addis-Abeba a accueilli, le 20 mai 2024, la 1ère session des consultations politiques entre le Maroc et l’Ethiopie. Une réunion coprésidée par le directeur général au ministère marocain des Affaires étrangères, l’ambassadeur Fouad Yazough, et le ministre d'Etat éthiopien aux Affaires étrangères, Mesganu Arga.