Maroc : Assiya Elomrani reçoit le prix de la presse parlementaire 2024

Assiya Elomrani, journaliste de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), a remporté le Prix de la presse parlementaire 2024 pour son article «La représentativité féminine au Parlement: de l’émancipation politique à la revendication d’équité et d’égalité». La cérémonie de remise s'est tenue mercredi à Rabat.

Le prix du mérite a été décerné ex aequo à Omar Hafid, de la Radio nationale, et à Hassan Araab, de «Hadat Com» et «Hadat.ma». Abdelilah Chehboun, du quotidien Al-Alam, a remporté le prix de la presse écrite imprimée, et Jamaa Goulahsen, de 2M TV, le prix de la télévision. Rabah Mouloud et Zahra Ouahssain de «Radio Amazigh» ont partagé le prix de la radio. Le prix de la photographie a été attribué ex aequo à Abid Achiir et Ali Benachou.

Dans une allocution à cette occasion, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a souligné l'importance de ce prix pour récompenser les journalistes intéressés par les affaires parlementaires et a salué leur rôle dans la promotion de l'action parlementaire. Le prix vise à encourager les talents médiatiques et à renforcer la participation politique et l'État des institutions.

En outre, Talbi Alami a veillé à rappeler au corps journalistique le respect de la déontologie du métier et la mobilisation pour contrer les fake news et autres formes de désinformation systématique qui menacent à la démocratie.

Le jury de cette quatrième édition, présidé par Abdelaziz Roumani, comprenait Nadia Moudden, Imane Aghoutane, Maria Moukrim, et Ahmed Arkam.