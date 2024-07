Festival d'Avignon 2025 : L’arabe choisie comme «langue invitée»

Pour la 79e édition du festival d’Avignon, planifée pour l'année 2025, l’arabe sera la «langue invitée», celle-ci étant perçue comme une «langue pont» qui permet de transcender les frontières culturelles. Le directeur Tiago Rodrigues a tenu à annoncer la nouvelle lui-même, lors d'une rencontre avec la presse et le public au Festival d'Avignon, actuellement en cours jusqu'au 21 juillet, relate l'Agence France Presse (AFP).



Jack Lang, l’ancien ministre de la Culture et directeur de l’Institut du monde arabe, également présent à la tribune, a rappelé que l’arabe était «pluri millénaire» et «la cinquième langue la plus parlée dans le monde».

«Inviter une langue, c’est dire qu’au Festival d’Avignon nous voyons le monde organisé par des langues dans une perspective culturelle, artistique plutôt qu’un monde séparé par des murs et des frontières.»

Cette année, l'espagnol était la langue invitée, tandis que l'an passe c'était l'anglais. Sa prise de parole soulignait aussi l'importance de l'arabe, une langue qui a enrichi les savoirs mondiaux en «philosophie, médecine et mathématiques». Jack Lang a évoqué son rêve de voir naître un spectacle inspiré des cent mots arabes pour exprimer l'amour.