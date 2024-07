Algérie : Le président du Conseil de la nation attaque le Maroc

Une nouvelle édition de l’université d’été de Boumerdès des cadres du Polisario, s’est ouverte le dimanche 14 juillet en Algérie. En l’absence de Brahim Ghali, le président du «Parlement» du Front, Hamma Salama, a présidé la cérémonie d’inauguration. Contrairement à l’année dernière, l’Algérie a envoyé le vice-président de la Chambre basse, chargé des relations extérieures, Mohamed Reda Ousahla, qui a donné lecture au discours du président, Salah Goudjil.

Dans son allocution, Goudjil, officiellement le n°2 de l'Etat d'Algérie, a dressé un réquisitoire «contre l’arrogance coloniale du Maroc» et «les manœuvres de sa politique coloniale, fondées sur le mensonge, la falsification des faits et les tergiversations», rapporte le quotidien El Moudjahid (officiel). Il a également réaffirmé «la position constante de l’Algérie en soutien à la lutte du peuple sahraoui pour ses droits garantis par les chartes de l’ONU et de l’UA sur les droits de l’Homme et des peuples», indique la même source.

Pour rappel, Salah Goudjil avait souligné dans une intervention lue en son nom lors d’une réunion des présidents des Parlements africains, organisée en septembre 2022 en Afrique du sud, que «l'Afrique ne peut prétendre à un avenir prometteur sans déraciner de manière irréversible le détestable phénomène colonial, en accélérant le rythme de décolonisation du continent, en permettant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination et à déterminer librement et souverainement son destin».



En 2009, le «Comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui» lançait l’université d’été des cadres du Polisario à Boumerdès. L’édition de cette années se prolongera jusqu’au 23 juillet.