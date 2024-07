Algeciras : Record d’affluence avec 54.669 véhicules et 176.894 voyageurs vers Tanger et Ceuta

Ce week-end, le port d'Algésiras a enregistré une forte augmentation du nombre de véhicules et de voyageurs à destination de Tanger et Ceuta, nécessitant l'utilisation du circuit de Llano Amarillo pour le pré-embarquement, relate le magazine Campo de Gibraltar Siglo XXI. Malgré cette hausse ponctuelle, les chiffres globaux de l'opération marhaba de cette année, comparés à ceux de 2023, montrent une légère baisse.

Du 13 juin au 11 juillet, les ferries entre Algésiras et Tanger-Med ont transporté 176.894 voyageurs, en légère augmentation par rapport aux 175.197 de l'année dernière. Le nombre de véhicules a également augmenté de 5,6%, passant de 51.785 à 54.669. En revanche, la route entre Tarifa et Tanger Ville a connu une baisse de fréquentation, avec 84.075 voyageurs contre 88.551 l'an dernier, et une diminution de 9,8% du nombre de véhicules.

La traversée entre Algésiras et Ceuta a également vu une baisse, avec 106.237 passagers enregistrés contre 113 780 en 2023, et une légère diminution du nombre de véhicules, de 25.517 à 25.059. Face à ces variations, les compagnies maritimes ont augmenté le nombre de rotations ce week-end et jusqu'à lundi, en prévision des flux importants attendus.

Les autorités tentent d'anticiper les deux prochains week-ends de juillet, ainsi que le début des vacances d'août, qui constitueront des pics d'affluence. Effectivement, la Direction générale de la Protection civile et des Urgences recommande aux voyageurs d'arriver avec un billet fermé et acheté à l'avance, pour éviter les encombrements et améliorer la fluidité des embarquements.

Ces anticipations visent à réduire les temps d'attente et à assurer une gestion plus efficace du flux de passagers et de véhicules durant le transit.