Maroc : Des manifestations appellent à «arrêter le génocide» à Gaza après un nouveau massacre à Al-Mawasi

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes marocaines ce samedi 13 juillet, pour dénoncer le bombardement israélien du camp de déplacés d'Al-Mawasi, situé à l’ouest de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. Survenu dans la guerre en cours depuis le 7 octobre, ce nouveau massacre a été rapporté par le ministère palestinien de la Santé, faisant état de 90 morts et de 300 blessés.

À Meknès, au nord du pays, des centaines de citoyens ont répondu à l’appel du Front marocain de soutien à la Palestine, une organisation non gouvernementale engagée pour la cause palestinienne. Les manifestants ont exprimé leur indignation par le biais de slogans percutants : «Gaza, Gaza est un symbole de fierté» et «Non à la normalisation». Des drapeaux et des banderoles appelant à «arrêter le génocide» et à «stopper l’agression contre Gaza» ont également été brandis.

Certains participants tenaient des photos illustrant l’ampleur des destructions à Gaza. Leur action visait notamment à dénoncer le soutien militaire occidental à Tel-Aviv, ainsi que l'inaction de la communauté internationale face aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et aux décisions de la Cour internationale de Justice. Ces dernières demandent l'arrêt immédiat des hostilités et une amélioration de la situation humanitaire sur place.

Des manifestations ont également eu lieu à Fès, Marrakech, Youssoufia, Azrou et Oujda. Ces rassemblements sont survenus alors que le conflit israélo-palestinien continue de faire des ravages, avec un bilan tragique de près de 127 000 morts et blessés, principalement des enfants et des femmes, et une situation humanitaire désastreuse accentuée par la famine.

La persistance des manifestations au Maroc témoigne de l'engagement de la société civile en faveur de la fin de l’occupation israélienne et de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, notamment l’établissement d’un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale.