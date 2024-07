Diaspo #346 : Karim Benzermid transpose son succès touristique de Strasbourg à Marrakech

Karim Benzermid, né le 11 octobre 1989 à Wissembourg de parents immigrés marocains, a poursuivi des études dans le domaine du sport après l’obtention de son baccalauréat. En 2013, il décroche une licence en sport et entame une carrière de professeur de sport ainsi que d’administrateur de salle de sport. Toutefois, désireux d’explorer de nouvelles opportunités professionnelles, il se tourne vers la location immobilière pour les touristes, en commençant son activité en France puis en l'étendant au Maroc.

En 2016, fort de sa formation en gestion locative, il ouvre une agence à Strasbourg spécialisée dans la location de courte durée sur Airbnb et Booking.com. «Nous signons des contrats avec les propriétaires, nous nous chargeons de la gestion de leurs biens (appartements, villas), les redécorons pour les rendre plus attractifs, puis les mettons en ligne sur ces deux plateformes», explique Karim à Yabiladi, avant d'ajouter : «Nous analysons le marché pour déterminer le prix adéquat, offrons un service de transport vers et depuis l'aéroport, accueillons les clients et proposons des services additionnels tels que la restauration et les réservations pour diverses attractions.»

Suite au succès de son projet en France, Karim a décidé d'étendre son entreprise au Maroc. Il s'implante à Marrakech, la principale destination touristique du Royaume, capitalisant sur la demande croissante des touristes. À la fin de l'année 2022, il ouvre une nouvelle agence dans cette ville emblématique, constituant une équipe locale et veillant à ce que ses membres reçoivent une formation adéquate. Karim insiste sur l'importance de la formation continue pour réussir dans ce domaine. «Chaque année, je pousse mes collaborateurs à participer à des sessions de formation afin d'améliorer notre professionnalisme», a-t-il déclaré.

Location de court durée

Karim explique que gérer des locations de courte durée est une tâche complexe qui requiert une attention minutieuse aux détails, la communication étant primordiale. Par ailleurs, offrir des informations complètes et précises, tout en répondant rapidement aux problèmes rencontrées, permet de convertir des situations difficiles en occasions de démontrer son professionnalisme et son souci du détail.

Dans le secteur de la location saisonnière, la réputation est un facteur essentiel pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les locataires. Les avis des clients jouent un rôle crucial dans la prise de décision de réservation. Répondre de manière appropriée aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, cela permet de montrer une réelle attention aux besoins des clients, favorisant ainsi la confiance et affirmant un engagement envers un service de qualité.

«Nous nous concentrons sur les familles qui visitent Marrakech. Comme toute nouvelle entreprise, notre parcours n’a pas été sans défis. Je prévois de m’installer à Marrakech à la fin de l’année pour me consacrer pleinement à l’entreprise et tirer parti de l’expansion du secteur touristique au Maroc.»

«J’éprouve une véritable affection pour le Maroc et la situation actuelle en France est bien connue. À Marrakech, je me sens plus épanoui, c’est pourquoi je vais m’installer ici tout en continuant de superviser l’agence de Strasbourg, qui se porte bien», a-t-il poursuivi.

Karim souligne que les services proposés par son agence au Maroc offrent aux clients une véritable immersion dans la culture riche et les traditions du pays, apportant une dimension supplémentaire à son travail. «Nous collaborons avec des coopératives locales pour promouvoir leurs produits. Notre objectif est de mêler l’activité de location à court terme avec des expériences culturelles authentiques», a-t-il expliqué.

Karim a également évoqué ses projets d'expansion pour l’avenir. Après s’être installé à Marrakech, il envisage d’ouvrir de nouvelles agences pour tirer parti du potentiel touristique des autres villes. Lui et son équipe se préparent pour les grands événements internationaux que le Maroc accueillera, tels que la Coupe d'Afrique en 2025 et la Coupe du Monde de football en 2030. «Nous élaborerons un plan pour que les visiteurs puissent regarder les matchs dans différentes villes, tout en s’immergeant dans la culture de chaque région. De plus, nous resterons ouverts aux jeunes talents marocains désireux rejoindre notre équipe», a conclu Karim.