Belgique : Le seul cimetière musulman de Bruxelles au bord de la saturation

Le Conseil Musulman de Belgique (CMB) a annoncé le 9 juillet, qu’en raison de l’épuisement imminent des espaces funéraires disponibles, le cimetière multiconfessionnel de la commune d'Evere (Belgique) ne pourra plus accueillir de nouvelles tombes pour les musulmans d’ici juin 2025, relate Le Soir. Ce cimetière, le seul à Bruxelles respectant les rites funéraires islamiques, enregistre actuellement plus de 800 enterrements annuels, dont plus de 90 % sont des défunts musulmans, a précisé Taha Zaki, vice-président du CMB.

La crise actuelle est accentuée par une nette augmentation du nombre de défunts enterrés en Belgique, une tendance renforcée par la pandémie de COVID-19. Face à cette situation, un terrain d’un hectare, situé au nord de Schaerbeek, pourrait être envisagé comme solution. Toutefois, les lourdes procédures administratives reportent son utilisation comme cimetière à 2028.

C'est pourquoi, le CMB envisage également de négocier avec les nouveaux gouvernements wallon et flamand pour trouver des solutions à moyen et long terme. Taha Zaki souligne que cette problématique est spécifique à Bruxelles qui a peu d'espace disponible.