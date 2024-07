Automobile : NamX obtient son brevet pour les capsules d’hydrogène amovibles

NamX, start-up fondée par l’entrepreneur franco-marocain Faouzi Annajah, a annoncé que la demande de brevet pour ses capsules à hydrogène NamX HUV avait été reconnue internationalement, sous le numéro W0 2023/203114 A1. Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, l’entrepreneur a fait savoir que le brevetage concernait la «technologie à double réservoir» et leur «processus de capsules échangeables dans un véhicule, ainsi que de nombreuses autres applications».

«Notre mission est de démocratiser le transport à hydrogène», a rappelé Annajah, ajoutant que «grâce à l’innovation, nous allons y arriver». Et de poursuivre en précisant que «la prochaine étape de d’industrialisation est prévue pour 2025». Conçu avec le cabinet de design automobile italien Pininfarina, le NamX HUV est doté de capsules d’hydrogène interchangeables, qui s’ajoutent au réservoir principal pour une autonomie de 800 kilomètres. Ce système permet d’échanger les capsules amovibles dans une station, sans avoir à faire le plein du réservoir principal régulièrement.

