UM6P : Annulation de la cérémonie de remise des diplômes suite aux revendications des étudiants pro-palestiniens

Jeudi dernier, 1 256 étudiants ont signé une pétition pour protester contre l’Université Mohammed VI Polytechnique du Maroc (UM6P). Les signataires lui reprochent de maintenir des partenariats avec des institutions académiques israéliennes, la rendant indirectement complice de «l'occupation, l'apartheid, des crimes de guerre et du génocide», qui se déroule actuellement dans la bande de Gaza. La pétition, bien que relayée massivement, n'a pas abouti à une rupture des conventions de partenariat.

Au contraire, aujourd’hui devait avoir lieu «la cérémonie de remise des diplômes » de la faculté de la gouvernance, des sciences économiques et sociales, planifiée «depuis des mois». Toutefois, la faculté craignait que des étudiants déroulent des drapeaux palestiniens, portent des «keffiehs et des symboles de solidarité avec Gaza», obligeant l’Université Mohammed VI Polytechnique à annuler «brusquement» la cérémonie, relate un communiqué de presse.

Cela fait suite à une autre annulation d'une activité prévue pour les lauréats les 28 et 29 juin, coïncidant avec la publication du premier communiqué de presse partagé par les étudiant.e.s et lauréat.e.s de l'Université Mohammed VI pour la Palestine.

Ces derniers ne comptent pas baisser les bras. Ils assurent qu'ils continueront à mener activement des actions militantes, affirmant : «Nous tenons à exprimer notre solidarité absolue avec les étudiant.e.s concerné.e.s et leurs familles qui ont été privé.e.s par l'administration de la joie de la cérémonie de remise des diplômes, et nous affirmons la poursuite de nos action pour la cause palestinienne jusqu’à ce que nos revendications soient satisfaites.»