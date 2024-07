Tanger : Une nouvelle usine pour la Dacia Jogger hybride et thermique d’une capacité de 120 000 véhicules

L'usine Renault Group de Tanger a célébré ce jeudi, la production des premiers Dacia Jogger, disponibles en versions hybride et thermique. À l'occasion, une conférence de presse a été organisée, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, Denis Le Vot, Directeur Général de Dacia, Thierry Charvet, Directeur Industrie et Qualité de Renault Group, et Mohamed Bachiri, Directeur Général de Renault Group Maroc.



La ligne 2 de l'usine de Tanger a été modernisée pour produire le Dacia Jogger, destiné aux marchés européens et marocain, avec une capacité annuelle de 120 000 véhicules. Ce modèle utilise la plateforme CMF-B et inclut une version hybride, faisant de lui le premier véhicule hybride fabriqué au Maroc.

«Cet événement confirme le renforcement du partenariat entre le Royaume et le Groupe Renault et témoigne du succès de la plateforme automobile marocaine, du savoir-faire de son capital humain et de la grande compétitivité de ses fournisseurs locaux. Avec ce nouveau véhicule, le Maroc continue sa transition vers la mobilité électrique et hybride conformément aux Hautes Orientations Royales du Roi Mohammed VI, mettant la décarbonation comme un pilier essentiel de la nouvelle stratégie industrielle.» Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce

Symbole de neutralité carbone et de respect environnemental, l'usine de Tanger joue un rôle central dans la stratégie industrielle de Renault Group. Elle «accueille un nouveau membre de la famille Dacia : Dacia Jogger. Ce véhicule familial polyvalent et abordable incarne la success story de Dacia en Europe», a déclaré Denis Le Vot.

Pour assurer la production du Jogger, l'usine a intégré une trentaine de robots dans les départements de tôlerie et de montage et a formé plus de 2500 collaborateurs, dont 700 spécifiquement en électricité.



Par ailleurs, la fabrication de ce modèle de voiture renforce le rôle de Renault Group Maroc dans l'industrie automobile nationale, avec un taux d’intégration locale de 65,5% et un chiffre d'affaires de sourcing local de 2,06 milliards d’euros en 2023.



Le Dacia Jogger sera disponible au Maroc à partir du 20 septembre, avec des précommandes ouvertes dès le 12 juillet sur le site dacia.ma. Le modèle sera proposé avec un moteur Diesel Blue dCi 102 ch, et une version hybride sera disponible fin 2024.