Le Maroc signe un accord de 1MM$ avec Israël pour un satellite espion

Le Maroc a signé un contrat de défense d’un milliard de dollars avec Israël Aerospace Industries (IAI). Directeur de l’IAI et ancien ministre israélien de la Défense, de l’économie et de l’industrie, Amir Peretz aurait récemment «effectué un voyage secret au Maroc pour finaliser l’accord», selon le Times of Israel.

L’entreprise a également informé la bourse de Tel-Aviv de l’opération d’un milliard de dollars, sans préciser les détails ni le nom du pays acquéreur, pour éviter les protestations au Maroc. Cependant, des médias israéliens tels que Calcalist ont cité des sources sécuritaires indiquant qu’il s’agissait bien du royaume.

L’accord prévoit que Rabat acquiert deux satellites espions Ofek 13 qui remplaceront ceux actuellement en service mais en fin de vie, développés par les français Airbus et Thales. En France, La Tribune a justement mis en avant les deux entreprises ayant «perdu le marché». Selon la source, «Rabat n’a même pas voulu recevoir la délégation de la Direction générale de l’armement (DGA)» en raison des relations tendues avec le Maroc.

Thales et Airbus ont vendu deux satellites espions au Maroc en 2013 pour plus de 500 millions d’euros. Pour sa part, IAI fabrique des systèmes anti-missiles et des drones les plus avancés de l’arsenal israélien. Dans ce sens, l’accord avec Rabat sera mis en œuvre sur cinq ans, constituant le plus gros contrat entre les deux pays depuis les accords d’Abraham en 2020.

Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), ces dernières années, Israël est devenu le troisième plus grand exportateur d’armes vers le Maroc.

En 2022, Israel Aerospace Industries a convenu de livrer au royaume des systèmes de défense aérienne Barak d’une valeur de 540 millions de dollars. Israël a également vendu des drones Heron au Maroc.