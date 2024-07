Maroc : Hervé Orama Barrere, nouveau PDG de Centrale Danone

Hervé Orama Barrere a récemment été nommé Président Directeur Général de Centrale Danone à Casablanca, en remplacement de Nathalie Alquier, qui, après avoir dirigé l'entreprise de 2019 à 2024, assumera de nouvelles responsabilités au sein du Groupe, relate un communiqué de presse.

Avant cette prise de fonction, il occupait le poste de Directeur Général de Danone Afrique du Sud et s'est vu confier la supervision de la région sub-saharienne en début d'année. Son portefeuille incluait des marques telles que NutriDay, Ultra Mel, Yogi Sip, Inkomazi, DanUp et FanMilk.

Son parcours chez Danone est également marqué par des fonctions de direction en Algérie et au Nigeria où il s'est distingué par son expertise en stratégie et en gestion des marchés africains, ayant contribué au développement de Danone dans les segments de la nutrition infantile et des produits laitiers.

À l'annonce de sa nomination, le nouveau DG a exprimé son enthousiasme, déclarant : «Le Maroc représente un marché stratégique pour Danone. Nous sommes confiants dans les perspectives de développement de ce marché et déterminés à maintenir une croissance continue de nos projets et à renforcer notre présence.»