ONU : Le Maroc organise une réunion sur la sécurité alimentaire en Afrique

Dans le cadre du Forum politique du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC) sur le développement durable, du 8 au 17 juillet, la mission du Maroc auprès des Nations unies à New York et le Groupe OCP ont organisé un événement sur la sécurité alimentaire en Afrique. Celui-ci est placé sous le thème : «Les objectifs de développement durable (ODD), des partenariats effectifs pour éradiquer la pauvreté, construire la souveraineté alimentaire et atténuer le changement climatique».

La réunion a été ouverte par Amina Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations unies et Omar Hilale, l’ambassadeur représentant du Maroc à l’ONU, ainsi que Mostafa Terrab, président directeur général du groupe OCP. Aussi, ont pris part à la réunion Tesfaye Yilma Sabo, Ernest Rwamucyo, Syndoph Endoni et Njambi Kinyungu, ambassadeurs représentants d’Éthiopie, du Rwanda, du Nigeria et du Kenya auprès de l’ONU, entre plusieurs autres.

L’initiative reflète l’engagement du Maroc en faveur du codéveloppement et de la prospérité de l’Afrique, dans le cadre d’une coopération Sud-Sud. Dans sa déclaration, Hilale a souligné que l’engagement pour l’élimination de la faim et la promotion d’une agriculture durable passe par une prise de conscience collective du défi que représente la question, surtout en Afrique. Hilale a tenu à rappeler que le Maroc a toujours investi dans l’agriculture à travers la coopération Sud-Sud, dans un continent qui dispose de plus de la moitié des terres arables non cultivées au monde.

Aussi, il a fait remarquer que c’est dans ce contexte que s’inscrit la stratégie multidimensionnelle du groupe OCP sur le continent africain, notant que le groupe marocain est aujourd’hui le principal fournisseur mondial de produits phosphatés, mais aussi le principal partenaire africain d’expertise en matière d’agriculture.

Pour sa part, Terrab a constaté que les terres arables par habitant dans le monde diminuent et que 60% de celles non cultivées sur la planète sont situées en Afrique. Il a jugé nécessaire de changer la perception lorsqu’il s’agit du rôle de l’Afrique en matière de sécurité alimentaire.

Le PDG du groupe OCP a revelé que l’Afrique n’utilisait pas suffisament d'engrais, alors que le continent est le plus grand exportateur de ressources naturelles, à l'origine de la production des fertilisants. De ce fait, il observe que «l’agriculteur africain a eu le problème fondamental d’avoir des engrais qui coûtent parfois deux à trois fois plus cher que ceux fabriqués ailleurs, même si ces engrais étaient produits à partir des propres ressources naturelles du continent».

Toutefois, Terrab a indiqué que cette situation a changé, lorsque le groupe OCP a décidé de produire des engrais en Afrique, en allouant une quantité importante de ces engrais aux pays du continent. Désormais, 65% des engrais utilisés en Afrique sont fabriqués sur le continent. Le groupe OCP se hisse à la première place en termes de production, désormais avec une capacité de 15 millions de tonnes.