Témara : Cérémonie en hommage aux meilleurs élèves non-voyants

L’Organisation alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc (OAPAM) a organisé une cérémonie, mecredi, en l’honneur des élèves ayant obtenu les meilleures moyennes dans leurs établissements éducatifs, à l’Institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles de Témara. L’instance dispose de 13 centres dans le royaume, prodiguant une éducation pour les malvoyants et les non-voyants, du niveau primaire jusqu’au baccalauréat.

A cette occasion, des récompenses ont été attribuées aux bacheliers des différentes régions du pays. Le secrétaire général de l’OAPAM, Salaheddine Semmar, s’est félicité du taux de réussite atteignant 100% au sein des instituts relevant de l’Organisation. Il a précisé que deux candidats de l’Organisation ayant passé pour la première fois le baccalauréat scientifique à Tétouan, en sciences physiques et chimiques avaient obtenu de très bonnes moyennes.

Ces résultats positifs constituent le couronnement des efforts déployés par l’Organisation, le personnel pédagogique et éducatif du ministère de l’Éducation nationale du Préscolaire et des Sports, explique-t-il.

Aussi cette cérémonie s’est déroulée en présence de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach et des responsables du ministère de l’Éducation nationale du ministère de la Solidarité de l’insertion sociale et de la famille, de l’Entraide nationale, et de l’institution du Médiateur du royaume.