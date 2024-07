Le groupe de rock amazigh Meteor Airlines Prix de la meilleure pratique artistique de CREACT4MED

Le groupe de rock marocain amazigh Meteor Airlines a reçu le Prix de la meilleure pratique artistique dans la région méditerranéenne, lors de la cérémonie des CREACT4MED Best Practices Award, le 10 juillet 2024 à Barcelone (Espagne). Dans le cadre du processus de nomination et de sélection finale au cours des 10 derniers mois, la fusion innovante de la musique traditionnelle amazighe avec le rock contemporain (Amazigh Rock) de cette formation s'est révélée captivante pour le public. Elle a créé un impact durable sur le paysage culturel aux niveaux national et international, selon les organisateurs.

Cette cérémonie a connu la présence des acteurs clés de toute la région méditerranéenne. Rachid Ennassiri, le manager de Meteor Airlines, s’est exprimé suite à cette nomination. «Notre parcours a toujours consisté à combler les fossés culturels, à aborder l'érosion et la déconnexion culturelles par notre rock amazigh et à célébrer notre riche patrimoine Amazigh Marocain. Cette reconnaissance nous inspire à continuer de repousser les limites et à utiliser notre art pour provoquer un changement positif», a-t-il déclaré.

Quant à Rym Ayadi, directrice de CREACT4MED, présidente et fondatrice de l’Association des économistes euro-méditerranéens (EMEA), elle a déclaré : «Remporter l’un les Best Practices Awards met en lumière leur contribution significative en tant que représentants culturels et innovateurs, et établit leur marque croissante dans les pratiques musicales de la région.»

La musique de Meteor Airlines reflète en effet le parcours éclectique de ses membres. Depuis 2016, la formation captive un public de plus en plus fidèle, grâce à un rock amazigh dont ils sont désormais les pionniers, inspirés à la fois par le patrimoine ancestral marocain, la culture, l’histoire, ainsi que les valeurs et les thèmes universels.

Cofinancé par l’Union européenne, CReative Entrepreneurs ACTing FOR the future MEDiterranean (CREACT4MED) est un projet ayant vocation à renforcer les industries culturelles et créatives dans la région méditerranéenne.