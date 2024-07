Cannabis légal : Le Maroc mène la course au marché européen

Le Maroc se plonge dans la course frénétique au marché européen de cannabis légal. Pour la première fois, il a exporté des produits légaux, vendus entre 1 400 et 1 800 euros le kilo. De fait, les acteurs du secteur capitalisent sur la légalisation de 21 des 27 pays membres de l’UE et coinvoitent des revenus annuels entre 400 et 600 millions d’euros d’ici à 2028. La loi sur l’usage licite du cannabis, promulguée en 2021 et englobant le recours à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles les encourage.

Ainsi, la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP) mise sur un flux de revenus annuel de 4,2 à 6,3 milliards de dirhams, environ 400 à 600 millions d’euros d'ici quatre ans, rapporte Le Monde. Selon l’instance, cela pourrait se réaliser si le Maroc atteint «une part de marché européenne de 10 à 15%». Des médicaments à base de cannabis sont aussi développés, pour «traiter des pathologies douloureuses telles que les cancers, la sclérose en plaques ou l’épilepsie».

En Europe, les investisseurs marocains visent principalement l’Allemagne, le Danemark, la Suisse, l’Italie et la France.