Ahmed El Biaz présente son livre «Maroc - Palestine, les rendez-vous avec l'histoire»

Le livre «Maroc - Palestine, les rendez-vous avec l'histoire» de l'écrivain Ahmed El Biaz a été présenté ce mardi 9 juillet, au siège de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, à Rabat. Cet ouvrage, édité en français et en arabe, s'étend sur plus de 500 pages et est enrichi de photographies historiques illustrant des événements officiels.

Ahmed El Biaz, ancien directeur de l’Office national des aéroports, a souligné l’importance de cette œuvre, qui retrace plusieurs étapes cruciales des relations distinguées entre les deux nations. Il a également mis en lumière le rôle significatif du Maroc dans la construction de l'aéroport de Gaza, rappelant que le premier avion à y avoir atterri était marocain.

Zakaria Aboudahab, universitaire, a ajouté que ce livre, riche en données et images sur la cause palestinienne, constitue une source fiable et un outil pédagogique précieux pour les chercheurs, les étudiants, et le public en général.

Mohamed Salem Cherkaoui, directeur de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a quant à lui insisté sur l’importance de cette publication, qui renforce les liens solides entre le Maroc et la Palestine. Jamal Choubki, ambassadeur de Palestine au Maroc, a salué les efforts du royaume en faveur de la cause palestinienne ainsi que le travail méticuleux d'Ahmed El Biaz dans la production de cet ouvrage.

L'événement, qui s'inscrit dans le cadre de la programmation estivale du centre de recherche et d'études «Bayt Al-Maqdis», a réuni plusieurs personnalités politiques, culturelles et académiques.