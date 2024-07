Les États-Unis saluent les efforts du Maroc dans la lutte contre la traite des êtres humains

La Commission nationale de coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains (CNCLT) a pris connaissance de la publication du rapport annuel du département d’État américain sur la traite des êtres humains pour l’année 2024. Celui-ci a salué les efforts croissants du Maroc dans la lutte contre ce crime en comparaison avecle précédent rapport, ce qui a permis au royaume de maintenir son classement dans la catégorie 2.

Dans un communiqué, la commission a souligné que le rapport a noté l’évolution du Maroc dans ce domaine : augmentation du nombre des poursuites judiciaires et des condamnations, adoption du plan national 2023-2030 de lutte et de prévention de la traite des êtres humains, mécanisme national de renvoi pour les victimes de traite des êtres humains et du plan d’action stratégique national de mise en œuvre (2023-2026)…

Le rapport a également abordé les efforts déployés en termes de sensibilisation et de prévention à travers des campagnes de sensibilisation lancées (spots télévisés, panneaux publicitaires, expositions artistiques, réseaux sociaux, en coordination avec des organisations internationales).

Dans ce contexte, le Maroc a reçu dix recommandations prioritaires dans le cadre du «Plan d’action 2024-2025», dans le but de renforcer la protection des victimes et à consolider les efforts nationaux dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains.