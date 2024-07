Belgique : Le boxeur Jamal Ben Saddik arrêté pour enlèvement et agression

L’ancien champion du monde de kickboxing Jamal Ben Saddik a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour enlèvement et agression dans le milieu de la drogue, après un conflit ayant suivi une explosion. Cité par GVA, Kris Luyckx, avocat du boxeur belgo-marocain de 33 ans, «on ignore actuellement quel rôle a joué» son client. Le parquet d’Anvers n’a pas commenté l’affaire, mais celle-ci s’inscrit dans le cadre du vaste dossier Sky ECC, ouvert en mars 2021. La même source indique que l’athlète a été «l’un des premiers suspects» à être arrêté.

Soupçonné notamment de vendre des téléphones cryptographiques, utilisés ensuite par des criminels, Ben Saddik a précédemment été interpellé et libéré. En 2022, son entourage et lui ont souvent été dans le viseur, dans le cadre de règlements de comptes et de tentatives d’élimination dans le milieu de la drogue à Anvers. GVA souligne que l’un des frères du boxeur aurait été par ailleurs été accusé d’avoir détourné une cargaison de cocaïne. Le sportif a nié toute implication.

Il y a deux semaines, Jamal Ben Saddik a été condamné par le tribunal correctionnel d’Anvers à quarante mois de prison et 40 000 euros d’amende pour blanchiment d’argent et escroquerie. Son frère a également été jugé dans cette affaire. Le boxeur n’a jamais été reconnu coupable de trafic de drogue, mais il reste poursuivi dans le dossier Sky ECC et dans le cadre d’une enquête sur le clan assyrien Y.

Cette organisation criminelle soupçonné notamment d’acheminer de la cocaïne à grande échelle et de blanchir de l’argent.