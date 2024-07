Avec Code 212, CIH Bank innove une solution pour les Marocains du monde

L’attachement des Marocains résidant à l’étranger pour leur pays, le Maroc, ne s’est jamais démenti. Chaque année, ils sont des millions à revenir y passer des vacances, visiter la famille, acquérir un bien immobilier ou y investir. A chacune de ces interactions, le besoin d’avoir un compte dans une banque marocaine facilite la vie.

Mais aujourd’hui, nul besoin d’être présent physiquement au Maroc pour ouvrir et gérer son compte bancaire. Avec l’offre CODE 212, CIH Bank facilite la vie des MRE. En effet, cette solution se décline à travers plusieurs produits et services pour répondre aux besoins au quotidien. Avec cette solution bancaire, les MRE peuvent notamment ouvrir un compte 100% en ligne, choisir l’offre qui leur correspond et avoir l’avantage de la gratuité des frais de tenue de compte et de leur carte bancaire à vie.

Un transfert rapide avec CODE 212 depuis l’étranger vers le Maroc

Ce service sécurisé donne l’accès à l’espace CIH Mobile, proposant ainsi une vue centralisée de l’ensemble des comptes bancaires de l’utilisateur, que ce soit auprès de CIH BANK ou des différentes banques européennes.

CIH Mobile donne aussi la possibilité de consulter le solde en temps réel, ainsi que l’historique des opérations des comptes agrégés. Sur cette interface, les clients MRE peuvent aussi effectuer des transferts de l’Europe au compte CIH BANK sans frais cachés.

Cette offre positionne CIH BANK comme un acteur majeur de la banque numérique au Maroc. En effet, elle facilite l’accès aux services pour les clients marocains résidant à l’étranger, en plus de répondre à la gestion bancaire à distance.

Pour connaître l’ensemble des offres destinées aux «Marocains du Monde», les clients peuvent joindre le CRC : +212 5 20 212 912.