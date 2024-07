Maroc : Une rixe entre passagers fait atterrir un avion Ryanair en urgence

Une «bagarre massive» entre les passagers à bord d’un avion Ryanair a poussé ce dernier à atterrir en urgence, peu après le décollage d’Agadir à destination de Londres (Royaume-Uni), mercredi. Des sources médiatiques décrivent en effet une «scène chaotique» et «sans fin», déclenchée par un passager demandant à changer de siège, à 30 000 pieds dans les airs. Obtenue par The Sun, une vidéo montre des voyageurs se criant dessus, tandis que le personnel de la compagnie aérienne, paniqué, fait de son mieux pour calmer les esprits.

Selon les mêmes sources, les tensions ont commencé avant le décollage, lorsqu’un homme d’une vingtaine d’années aurait demandé à une femme assise avec sa fille s’il pouvait prendre sa place, pour s’installer avec sa femme et ses enfants. La passagère aurait refusé, ce à quoi le jeune voyageur a répondu par la menace.

N’ayant pas connaissance de l’incident, l’équipage a effectué son décollage comme prévu. A l’altitude de croisière, le mari de la passagère à qui il a été demandé de changer de siège serait intervenu pour défendre son épouse, ce qui a déclenché l’altercation. Cité par le média, un passager a confié que les deux hommes auraient tenté de se frapper. «L’une des familles faisait partie d’un groupe plus important, et d’autres passagers ont commencé à se joindre à elle. Puis, une dame assise derrière a commencé à avoir une crise de panique à cause de tout ce qui se passait. Elle criait et il y avait des enfants qui pleuraient. C’était comme un effet boule de neige», ajoute-t-on.

En l’espèce, le pilote a été contraint d’effectuer un «atterrissage inattendu» à Marrakech, une trentaine de minutes après le décollage. «C’était très stressant. C’était comme un vol en enfer. Et tout a dégénéré à partir du moment où un passager a voulu changer de siège», a déclaré le voyageur.

Au sol, la police serait intervenue à bord de l’avion. Neuf passagers impliqués dans la bagarre ont été évacués, tandis qu’un autre, ayant fait un malaise face aux échauffourées, a été soigné pris en charge par des médecins qui ont notifié son inaptitude à reprendre le vol.

L’équipage de Ryanair ayant atteint son nombre maximum d’heures de vol, les 200 autres passagers à bord ont été conduits en bus dans un hôtel pour la nuit, puis ont réservé un vol pour le lendemain matin. Celui-ci aurait également été annulé et les voyageurs seraient arrivés à l’aéroport de Londres Stansted jeudi soir.