Les pays du Sahel se sont réunis à Dakhla sans la Mauritanie

Dakhla est la capitale de l’Afrique atlantique. La ville a accueilli, vendredi 5 juillet, la 7ème édition du “Morocco Today Forum” (MTF), consacré notamment à l’examen de la feuille de route pour la mise en œuvre de l’initiative royale pour les pays Sahel.

Dans son intervention, l’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, a informé les participants sur les étapes franchies par l’initiative royale devant permettre aux pays du Sahel l'accès à l’Atlantique, et ce depuis la réunion ministérielle de Marrakech du 23 décembre 2023.

Le Maroc, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso ont mis en place une Task force nationale, dans chaque pays, chargée de préparer les modalités de l’exécution de ce grand chantier, a indiqué le directeur général de l’AMCI. Des déclarations qui rejoignent celles exprimées par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors du point de presse animé avec son homologue burkinabé, Karamoko Jean Marie Traoré, le 21 juin à Rabat. «La Task Force mise en place s’est penchée, il y a deux semaines, sur l'opérationnalisation de cette initiative», a révélé le chef de la diplomatie du royaume.

La Mauritanie grande absente

Le forum de Dakhla a connu une forte présence des pays du Sahel. Le Niger y était représenté par le ministre de l’Equipement et des Transports, le colonel major Salissou Mahaman Salissou. Dans son allocution, le responsable a salué la décision du roi Mohammed VI de ne pas condamner le coup d’Etat du 26 juillet 2023 et «d’accompagner le Niger et sa vaillante population».

«Cette position courageuse du Royaume a marqué le peuple et le gouvernement nigériens. Ils ont immédiatement adhéré à l'initiative royale pour l'Atlantique». Salissou Mahaman Salissou

Le siège du Tchad était occupé par Hawa Abdou Karim Ahmadai, la secrétaire d’État chargée des infrastructures, le Burkina Faso a envoyé le conseiller technique du ministre des Affaires étrangères, Lingani Hugues Christan, pour prendre part au forum alors que le Mali était représenté par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katilé. La présence d'un haut responsable du Mali à Dakhla n'est pas sans soulever des interrogations, alors que Bamako reconnait toujours la "RASD". Les ambassadeurs des pays du Sahel ont participé également à 7ème édition du “Morocco Today Forum” (MTF).

Comme lors de la réunion ministérielle du 23 décembre à Marrakech, Nouakchott n'a pas répondu à l'invitation. «La Mauritanie est un élément essentiel dans toute équation de stabilité dans la région (…) La Mauritanie a sa place, son rôle et elle est un acteur essentiel dans cette initiative, conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI», avait affirmé, le 22 janvier, Nasser Bourita, dans des déclarations à la presse.