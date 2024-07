Hommage aux 12 000 jeunes marocains qui ont construit la route de l’Unité en 1957

En cette période marquée par les divisions, les guerres et la polarisation des sociétés, nous sommes devenus trop négligeant quant aux symboles et aux messages d’unité. Le «vivre ensemble» est un concept moqué par l’extrême droite, la solidarité et l’égalité sont vilipendés par les ultra-libéraux, et les autoritaires nostalgiques tentent de restreindre les libertés. Dans ce monde fracturé, il y a pourtant des exemples dans l’histoire qui devraient nous inspirer.

Au lendemain de l’Indépendance du Maroc, le 15 juin 1957 depuis Marrakech, le roi Mohammed V lance un appel à la mobilisation de la jeunesse pour édifier un projet structurant et essentiel unifiant les deux territoires ayant longtemps été séparés deux protectorats (français et espagnol). Le 5 juillet 1957, les travaux de construction de route Al Wahda (route de l’Unité), longue de 80 kilomètres, reliant Taounate à Ketama, ont été lancés par le souverain.

Un chantier titanesque pour l’époque avec 4000 jeunes qui se sont relayés chaque mois pour creuser, déblayer, casser, niveler, recouvrir, une route à flanc de montage au coeur du Rif central. La chaleur écrasante de l’été, l’absence de matériel sophistiqué, et les risques d’éboulis, n’auront pas raison de l’abnégation des 11 000 à 12 000 jeunes marocains qui se sont mobilisés sur les 3 mois.

C’est en pensant à l’engagement patriotique de ces jeunes que je me suis décidé à leur rendre hommage en m’élançant depuis Taounate, pour sillonner chaque kilomètre de cette route de l’Unité. Natif de Taounate, j’ai très tôt été marqué par les paysages, les hameaux perchés sur les montagnes et la R12, l'automobile emblématique à Ketama. Mais le voyage en voiture entre Taounate et Issaguen ne permet pas de vivre l’expérience des jeunes qui ont participé au chantier en 1957. Ce vendredi 5 juillet 2024, à 6h30 du matin, j’ai pris le départ d’un périple de 73 kilomètres, muni seulement de deux gourdes d’eau et de gels énergétiques.

Un défi personnel de 73 km dans les montagnes du Rif

Près de 11 heures d’effort, en alternant course et marche, sous des températures frôlant les 40°C, je me suis souvent demandé comment les milliers de jeunes ont pu tenir des heures à fendre la roche à coups de pioche. Les travaux actuels sur certains tronçons de la route Al Wahda renseignent sur la difficulté du terrain. Je me disais : les conducteurs du tractopelle et de la pelleteuse ont-ils conscience des efforts surhumains de leur prédécesseurs ?

©Yabiladi / Mohamed Ezzouak

Voir un homme courant en short avec un sac à dos a égayé leur journée de labeur. Des gestes de la main, des encouragements, certains m’ont même invité à partager leur repas. La générosité des Marocains est toujours au rendez-vous. D’ailleurs, dans les communes et les villages traversés, beaucoup m’ont spontanément proposé de l’eau, interloqués de me voir courir sous le cagnard. En plus des paysages, c’est incontestablement les discussions avec les gens humbles et généreux qui m’ont profondément marqué.

Cette aventure en solo improvisée est à la fois un rendez-vous avec l’histoire, avec un territoire et sa population. Un défi personnel qui au mitan de ma vie a également pris une dimension familiale ; mes parents m’ont rejoint à Issaguen pour fêter ensemble l’aboutissement de ce défi qu’ils croyaient fou quand je leur ai annoncé la veille. C’est cette intrication entre la grande histoire et l’histoire personnel qui tissent nos vies. Si nos souvenirs sont précieux car ils construisent notre identité, la mémoire commune d’une nation fondent ce que nous sommes en tant que peuple. Une date aussi importante que le 5 juillet, marquée par l’unité, l’engagement d’une jeunesse, et la foi en un avenir meilleur, devrait être célébrée. Alors peut-être qu’un jour, le rêve de voir ces quelques foulées sur le bitume de route Al Wahda se transformer en une course évènement à Taounate avec des milliers de participants se réalisera.